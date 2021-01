Tchad : le RNDT-Le Réveil fait sa rentrée politique au Mayo Kebbi Ouest

La cérémonie est couplée à l'inauguration du nouveau siège et à l'installation des membres du bureau de la sous-fédération du département de Mayo Dallah.



Selon le président de la Fédération provinciale Dikbo Hubert, en dépit de toutes les circonstances difficiles que traversent ces camarades, la flamme du RNDT-Le Réveil qu'ils ont accepté de défendre avec conviction n'a jamais cessé de s'illuminer sur l'ensemble de la province. Car dit-il, grâce aux efforts de ses militants, chaque jour, le parti du Coq Blanc enregistre dans ses rangs des nouvelles adhesions individuelles et collectives.



Pour Dikbo Hubert, cette rentrée politique, couplée à l'inauguration du siège provincial et à l'installation des nouvelles équipes de la sous-fédération du Mayo-Dallah et du Comité communal de Pala s’inscrit dans la logique des préparatifs des élections futures.