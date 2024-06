Tchad : le RTSE renouvelle son engagement lors de sa 5ème assemblée générale

L'événement avait pour but d'élire un nouveau membre du bureau de l'association. Les nouveaux élus sont : Odile Yomtourbay en tant que Vice-Président, Yaya Mahamat Outman en tant que Secrétaire Général, Mahamat Adam Moussa comme Trésorier Général, et Abdelkerim Ali Yacoub chargé de la communication.



L'assemblée a réuni diverses personnalités, incluant le président du RTSE, le Secrétaire Général ainsi qu'un membre du bureau.



Le RTSE est une initiative nationale soutenant la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de développement au Tchad.



Créé par des experts locaux, il vise à promouvoir une culture d'évaluation dans le pays.



L'UNICEF est un partenaire clé du RTSE, collaborant avec le gouvernement tchadien pour établir un réseau local spécifique favorisant le développement et capable de mettre en place un système national performant de suivi et d'évaluation.