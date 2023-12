Tchad : le Royaume du Ouaddaï retrouvera sa lettre de noblesse avec la fédération, estime le PISTE

Cependant, le président du parti PISTE a déclaré que la situation actuelle au Tchad an un impact négatif sur cette ville. Abéché est une ville de paix et d'économie ; certains pays voisins peuvent en bénéficier en termes d'alimentation, de culture et d'autres aspects. Ainsi, il a déclaré que les problèmes qui affectent cette ville seront résolus par l'État fédéral, tout comme il l'était au temps du royaume du Ouaddaï.



De plus, le manque de police fédérale entraîne des problèmes tels que les meurtres, les vols et d'autres. S'il y an un laisser aller au niveau du commandement, la police fédérale peut résoudre rapidement ces crimes.



Cependant, à chaque fois qu'il y an une guerre, la ville d'Abéché est rapidement ciblée par les gens, ce qu'il ne comprend pas. Aucune guerre ne se déroulera par Abéché lorsque l'État fédéral sera en place. L'état fédéral mettra fin au complexe de supériorité et d'infériorité lorsqu'une communauté sera considérée comme supérieure ou inférieure, et les mots "doum" et "kirdi" seront bannis.