TCHAD

Tchad : le SET de N'Djamena dénonce l’intrus des listes de présence


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 16 Octobre 2025



Le ministère de l'Education nationale a instauré dans les établissements scolaires de la capitale des listes de présence depuis le débrayage déclenché par le syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena.

Dans un communiqué de presse, le secrétaire général provincial, Abdelkadre Djibia dénonce une pratique "qui vient aggraver la situation déjà tendue". Pour le secrétaire, le ministère de l'Education nationale doit "jouer à l'apaisement que d'employer des mesures coercitives et répressives". L'instauration de ces listes constitue une "violation grave" des droits enseignants, précise le communiqué.

Le document rappelle que cette pratique a montré ses limites dans le passé. C'est pourquoi, les enseignants doivent rester calmes et sereins. Le communiqué invite par ailleurs le ministre de l'Education à retirer ces listes, et lui assure une levée immédiate de la grève dès que le décret 477 est amendé.

Le SET provincial salue au passage la médiation de la fédération nationale des parents d'élèves du Tchad (FENAPET).


