Tchad : le SYNECS annonce une grève d'avertissement d'une semaine

Il n'y aura pas de reprise académique sur l'ensemble du territoire demain, mercredi 15 septembre 2021. Le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), a annoncé ce mardi une grève d'avertissement d'une semaine renouvelable.



Le président du bureau exécutif nationale, Dr. Guirayo Jérémie, affirme qu'il n'y a aucune avancée permettant la reprise des activités dans les institutions du supérieur. "Les promesses restent et demeurent sans suite", déplore-t-il.



Le bureau exécutif national du SYNECS demande à ses militants de toutes les sections des universités, instituts universitaires, Écoles normales supérieurs et le CNRD sur l'ensemble du territoire national d'observer le mot de grève.