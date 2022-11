Tchad : le Salamat organise la journée de prière pour la paix et la cohabitation pacifique

La journée de prière pour la paix et la cohabitation pacifique a été organisée ce 28 novembre 2022 à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat. Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a pris part à la prière.



Organisée le 28 novembre de chaque année, l’édition 2022 de la journée de prière pour la paix et la cohabitation pacifique, a rassemblé quelques centaines de fidèles musulmans, venus pour participer à cet événement marquant.



Au cours de la prière, les fidèles ont procédé à la lecture des versets du saint Coran. Des invocations ont été faites pour s’en remettre à Dieu afin qu’il intervienne en faveur du Tchad.



L’imam de la grande mosquée et président du Conseil supérieur des affaires islamiques, branche du Salamat, Cheikh Assayid Abdallah Fadalallah, a lors de son sermon devant les fidèles, demandé à la population d’éviter les conflits inutiles.



Par ailleurs, il a exhorté les citoyens à préserver la paix et le vivre ensemble pour que le pays soit stable de manière générale, et particulièrement la province du Salamat. Pour lui, il est temps de promouvoir la cohabitation pacifique.



Dans son intervention, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a remercié le Conseil supérieur des affaires islamiques pour la collaboration et tous les fidèles qui sont sortis nombreux pour prendre part à l’évènement.