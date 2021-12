Tchad : le Tibesti a commémoré le 1er décembre avec un défilé militaire

La ville de Bardaï s'est réveillée le 1er décembre au rythme des festivités marquant le 31ème anniversaire de l'entrée du Tchad dans l'ère de la liberté et de la démocratie.



Dès 7heures du matin, la place de l'indépendance de Bardaï a accueilli une gigantesque foule composée de jeunes, adultes et enfants. Tous s’y sont rendus pour commémorer l'accession du MPS au pouvoir.



Le gouverneur de la province du Tibesti, Monsieur MAHAMAT TOCHI CHIDI a ouvert les festivités en demandant à toute l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire du feu Maréchal du Tchad, IDRISS DEBY ITNO.



Après cet émouvant temps fort, le gouverneur a procédé au dépôt de gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux morts et martyrs.



Une prise d’armes suivie d'un grand defilé auquel ont pris part les éléments de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Garde nomade nationale, de nombreux élèves ainsi que diverses autres corporations ont donné un cachet particulier aux festivités du 1er décembre à Bardaï.