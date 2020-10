Tchad : "le banditisme est en train de diminuer"

Le porte-parole de la Gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdramane Haggar, a indiqué mardi que le taux de banditisme est en baisse, comparé à d'autres périodes.



"C'est notre 10ème présentation de malfrats. Mais entre la 9ème et 10ème, il y a eu un intervalle. Les raisons sont simples, cela prouve que le banditisme est en train de diminuer", selon l'officier.



Il s'est exprimé lors de la présentation de 17 présumés malfrats, armes et stupéfiants dans les locaux de la Gendarmerie nationale à Klessoum.



"Nous n'avons pas lâché, nous n'avons pas ralenti. Nous continuons toujours avec la même vigilance, la même vigueur mais apparement le banditisme diminue progressivement", explique le colonel Abakar Abdramane Haggar.



En plus de 17 présumés malfrats arrêtés, la Gendarmerie a saisi 17 armes à feu et quatre couteaux, récupérés par les légions de Moussoro, Massakory et N'Djamena.



S'agissant des produits prohibés, l'on note 17 bassines de cannabis, neuf gros sacs de boissons frelatées, plus d'une centaine de boites et plaquettes de Tramol, des téléphones portables, une clé passe-partout et un faux billet de banque.