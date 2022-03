Tchad : le bureau de soutien au MPS Doul Barid honore la femme

Le bureau de soutien au MPS Doul Barid, coordination du Logone Occidental, a honoré les femmes membres de ladite organisation, à travers des retrouvailles à elles dédiées le 10 mars dernier à Moundou.



Témoignages, danses de réjouissance et cocktail ont agrémenté cette rencontre qui a vu la présence du préfet du département du Lac, Wey Dillo Bergo, en présence des autorités militaires et de plusieurs militants, membres du bureau de la coordination Doul Barid.



C’est sous le thème de la contribution de la femme tchadienne pour la réussite de la transition et son soutien au Conseil Militaire de Transition que cette célébration a eu lieu. La représentante des femmes du bureau de coordination des bureaux de soutien, Nelemta Xavière a exhorté les femmes à cultiver la paix, le pardon et l’écoute.



Elle a illustré ses propos à travers un langage populaire : « ce que femme veut, Dieu le veut ». Par ailleurs, elle a demandé à ses sœurs de s’aligner derrière le Conseil Militaire de Transition, pour un Tchad meilleur, comme l’a désiré le regretté Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno.



Le coordonnateur du bureau de soutien Doul Barid au Logone Occidental, Tidjiani Ahmat Tidjiani a, lui aussi, encouragé toutes les femmes à soutenir le CMT dans ses actions de paix et de développement en faveur du Tchad.