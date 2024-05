Tchad : le bureau de soutien le Palais se réjouit de l'élection du président MIDI

Ce jeudi 23 mai, les militants et militantes du bureau de soutien le Palais, de l'Union de la Tandjile, ont manifesté leur joie par rapport à la victoire de MIDI à l’élection présidentielle du 05 et 06 mai 2024.



La coordinatrice dudit bureau, Zenaba Adoum Arabi dans son discours, a adressé à ses militants ses félicitations au président Mahamat Idriss Deby Itno, le tout premier président de la cinquième République démocratiquement élu. Elle affirme qu'avec MIDI, le Tchad va se développer et les Tchadiens vivront dans paix et la quiétude totale.



Elle demande au chef de l'État d'honorer ses promesses faites dans les différentes provinces, lors de la campagne et affirme qu'elles resteront avec lui comme un seul homme, pour l'exécution de son programme politique.



Zenaba Adoum Arabi n'a pas manqué de féliciter les forces de l'ordre, le préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, qui n'ont ménagé aucun effort, pour assurer la sécurité durant la campagne jusqu'à l'élection. Elle conclut en remerciant les militants et sympathisants.



C'est dans une joie et l'allégresse que la cérémonie a pris fin.