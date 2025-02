Tchad : le bureau exécutif de l'UJT reçu par le ministre porte-parole du gouvernement

Le bureau exécutif de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), conduit par son président, Abbas Mahamoud Tahir, a rendu une visite de courtoisie ce mercredi 19 février 2025, au cabinet du nouveau ministre porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif.



À la sortie de l'audience, le président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir, a indiqué que cette entrevue était tout d'abord l'occasion de féliciter le nouveau ministre, après sa nomination à cette responsabilité. Tout en souhaitant plein succès au nouveau ministre, le président de l'UJT a tenu à exprimer ses vifs remerciements au chef de l'État pour le choix porté sur le ministre Gassim Chérif qui est lui aussi, journaliste de formation.



En effet, Abbas Mahamoud Tahir a souligné que cette rencontre était également une occasion pour l'UJT, d'échanger sur des perspectives de collaboration entre l'organisation faîtière des journalistes c'est-à-dire l'UJT et le ministère, concernant la communication gouvernementale, l'accès à l'information officielle, la collaboration entre les journalistes et le ministère.



En outre, après avoir proposé au ministre quelques actions dans ce cadre, le président de l'UJT a assuré que le ministre a marqué de sa disponibilité à collaborer avec l'UJT, y compris l'ensemble de la presse tchadienne, afin de faciliter l'accès à l'information gouvernementale au profit de tous.



« Nous réaffirmons notre volonté à travailler avec le ministère pour l'intérêt public, dans la recherche d'un cadre de dialogue, mais également avec les autres ministères, les décideurs et ainsi que les leaders d’opinions, pour l'intérêt de la société tchadienne », a confié Abbas Mahamoud Tahir.