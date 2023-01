Tchad : le centre Noun et ses partenaires clôturent leurs formations sur la planification personnelle

Le directeur du centre Noun, Abdraman Yaya, a remercié Pr. Mohammed Mouymoun pour sa brillante formation qui aidera ceux qui ont participé à organiser leur vies et à être utiles à la société.



De son côté, Pr. Mohammed Mouymoun a souligné que c'est sa première visite au Tchad. Selon lui, "l'humanité toute entière a besoin de la paix et cette paix doit commencer en chacun de nous avant de se propager dans le monde".



Mohammed Mouymoun est un professeur d’université et ancien directeur de l’Institut islamique pour la formation des imams et des prédicateurs en Algérie.