Tchad : le centre Takewin honore les bénéficiaires d'une formation en montage de projets

N'Djamena - Le centre Takewin a organisé vendredi une cérémonie de remise d'attestations à des bénéficiaires d'une formation en montage de projets. La formation a durée quatre jours.



"Le centre Takewin est ouvert à tous ceux qui veulent s'inscrire", affirme Béchir Hamid Youssouf, président du centre.



Il invite la jeunesse à se rapprocher du centre pour découvrir plusieurs encadrements tels que des formations en langue anglaise notamment.



Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et ont adressé leurs remerciements à l'équipe du centre. Ils sont désormais mieux outillés pour affronter la vie active, et contribuer à relever les nombreux défis en milieu jeune.



Le centre Takewin a formé plus de 2000 personnes depuis sa création. Il propose des formations avec un volet théorique mais aussi pratique, sous la bienveillance d'une équipe dynamique.