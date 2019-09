Tchad : le centre Takewin relève le défi de l’apprentissage de l’anglais

Le Centre d’apprentissage de la langue anglaise « Takewin » a organise lundi au CEFOD, une cérémonie de remise d’attestations à 50 jeunes ayant suivi une formation en anglais.



Cette cérémonie de remise d’attestations marque la 4ème promotion des cours d’anglais gratuits intitulés : “anglais pour tous”. L’initiative vise à encourager les jeunes à apprendre la langue anglaise sur place, sans pourtant effectuer de voyage à l’extérieur.



L’objectif de la création du centre “Takewin” est de former les jeunes à apprendre l'anglais sans toutefois voyager, car, aujourd'hui pour travailler avec les ONG ou autres institutions étrangères ou voyager, il faut de l'anglais, selon le directeur général du centre, Béchir Hamit Youssouf.



Les cours en anglais ont commencé avec 103 jeunes le 5 aout et ont pris fin le 5 septembre. Plus de 50 jeunes ont décroché leur parchemin.



Créé en 2019, le centre a réussi à former plus de 420 jeunes de la capitale.



Le directeur général du centre, Béchir Hamit Youssouf a indiqué que d'autres formations similaires auront lieu dans les semaines qui arrivent.



Par ailleurs, il a demandé aux jeunes de manifester leur désir d’apprendre l’anglais afin de leur permettre d’être outillés sur les notions de base en anglais.



La remise des attestations et la photo de famille ont agrémenté la cérémonie de remise des attestations de formation en anglais.