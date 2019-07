Tchad : le championnat de football senior se prépare à Abéché

Le nouveau président de la Ligue de football du Ouaddaï, Mahamat Daoud Kherdja, accompagné de la délégation provinciale chargée des affaires sportives et culturelles conduite par son directeur général Abdoulaye Brahim Zouni, a effectué, samedi soir, une visite dans les différentes écoles de football de la commune d'Abéché.



L'objectif de la descente au siège des différentes écoles de football d'Abéché visait à s'enquérir de l'âge réel des joueurs pour les préparatifs du championnat senior des U15 et U17.



Les trois terrains retenus pour le championnat sont ceux du Lycée Franco-arabe d'Abéché, le terrain du centre et le stade communal.



Le lancement officiel du championnat est prévu dans quelques jours, le 10 juillet prochain.