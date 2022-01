Tchad : le chef d'état-major des armées françaises à N'Djamena

Le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkhard, est en déplacement à N'Djamena. Il a rencontré ce 27 janvier son homologue tchadien, le général de corps d'armée Abakar Abdelkerim Daoud.



Les deux officiers ont fait le point sur les opérations avec Barkhane et ont évoqué "un partenariat fiable et solide pour lutter contre le terrorisme dans la sous-région".



Lancée le 1er août 2014, l’opération Barkhane est une opération conduite par les armées françaises. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso.