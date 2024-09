Tchad : le chef de l’Etat honore les membres de l’Ex-Conseil Militaire de Transition

Le président de la République du Tchad, chef de l’État, chef Suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno a décoré ce matin, les membres de l’Ex-Conseil Militaire de Transition (CMT).



C’était au cours d’une cérémonie d’élévation dans l’Ordre National du Tchad et de décoration qui s’est déroulée au Palais Toumaï, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, de la vice-présidente du Conseil National de Transition et des présidents de grandes intuitions.



Ces officiers généraux, figures familières du paysage militaire et même politique tchadien ont été élevés à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre National du Tchad. Ils sont honorés pour avoir pris, aux côtés du chef de l’État, les rênes du pays dans un moment inédit de trouble et de basculement, et affronté les tumultes de la transition. Ils sont les héros du jour.



Dans leurs costumes d’apparat ou leurs tenues traditionnelles, ils sont arrivés en cette matinée au Palais Toumaï dans une sobriété presque modeste. Après la mise en place par le secrétaire général de la Chancellerie, général Djimadoumbaye Mbangmadji Gédéon, le chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno a procédé à leur décoration.



L’émotion était palpable, car chaque écharpe portée et chaque médaillon accroché sont les symboles de l’audace exceptionnelle qui a permis de sauver le Tchad du naufrage.



La portée de l’acte et la prééminence du rôle joué par ces membres de l’Ex- CMT sont justement revenus dans les propos du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno qui a tenu à s’adresser à ses compagnons et frères d’arme.



Le chef de l’Etat les a félicités avant de leur rendre hommage pour avoir été là durant cette période exceptionnelle que le pays a traversée. Il a rendu hommage à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, au peuple tchadien et à la classe politique dont la maturité et la résilience ont permis de conduire une transition inclusive et exemplaire.