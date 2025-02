Tchad : le chef de l’Etat préside le premier Conseil des ministres du gouvernement du 06 février

Le président de la République, président du Conseil des ministres, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a présidé cet après-midi au Palais Toumaï, le premier Conseil ordinaire des ministres du gouvernement formé le 6 février dernier.



Le Premier ministre, Ambassadeur Allah Maye Halina a, à cette occasion, présenté officiellement au président de la République les hommes et les femmes appelés à ses côtés pour l’exécution des 12 chantiers et 100 actions du projet de société sur la base duquel le peuple tchadien a plébiscité en mai 2024, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno avant de recevoir les grandes lignes de l’action gouvernementale fixée par le chef de l’Etat.



Dans son propos liminaire, le chef du gouvernement a rappelé les grands défis qui attendent son équipe et a réitéré son engagement à œuvrer dans un esprit d’efficacité et de pragmatisme.



Le chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, dans son adresse aux ministres, a mis l’accent sur la nécessité d’une gouvernance orientée vers l’action et des résultats concrets. Il a rappelé les priorités nationales, notamment la stabilité, le développement socio-économique et la mise en œuvre des réformes essentielles pour le bien-être des populations.



Ce premier Conseil des ministres marque ainsi le point de départ d’un nouvel élan gouvernemental, sous le sceau de la rigueur et de l’engagement au service du Tchad et des Tchadiens.