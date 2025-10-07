Tchad : le chef de l’Etat promulgue la Loi fondamentale révisée

Le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a procédé ce matin, à la promulgation de la Constitution révisée. C’est à travers la signature du décret portant promulgation de la loi Constitutionnelle du 03 octobre 2025, portant révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023.



La cérémonie solennelle qui s’est déroulée au Palais Toumaï, a vu la présence d’un aréopage des plus hautes personnalités de l’État. Il s’agit notamment du Premier ministre, chef du gouvernement, de la ministre secrétaire générale du gouvernement, des présidents des deux Chambres du parlement, ceux des grandes institutions de la République ainsi que des proches collaborateurs du chef de l’État.



Votée par les deux chambres, la révision constitutionnelle attendait la signature du chef de l’État pour accéder au rang de norme suprême. C’est ce qui justifie la forte charge symbolique de la présente cérémonie. Hautement protocolaire certes, mais cette cérémonie est surtout un moment important de la vie nationale qui vient solenniser l’entrée en vigueur d’un nouveau pacte institutionnel et rappeler le primat de la loi fondamentale.



C’est aussi l’aboutissement des plusieurs semaines de débats. Un exercice démocratique qui a su et pu dégager un consensus politique et social que le président de la République a tenu à entériner. Au centre de la scène, le chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, symbole de la continuité et de la souveraineté républicaine.



Derrière lui, les hautes autorités du pays, debout, incarnant l’unité des institutions et la solidarité de l’État. C’est dans ce décor de cohésion nationale que l’encre de la plume présidentielle est apogée au bas du décret qui trace désormais les contours d’une nouvelle ère pour le Tchad.



La signature du chef de l’État vient ainsi donner vie et vigueur suprême au texte fondamental révisé tout en lui conférant force exécutoire. Une fois la Constitution promulguée, le chef de l’État a remis le décret signé à la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, qui, en dépositaire administratif de la loi suprême, en assurera la publication au Journal officiel, la diffusion et la mise en œuvre juridique.