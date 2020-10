Tchad : le chef de l'État réagit à la contestation du présidium du Forum

"Alors on doit trouver le juste milieu pour arrêter les ardeurs. Ce sont vos frères et soeurs, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des représentants des partis politiques dans ce bureau là. Félicitez le bureau et continuez vos travaux. Merci", a-t-il ajouté, avant de quitter la salle.



Le bureau a pour président Mariam Mahamat Nour et pour vice-président Pahimi Padacket Albert. Il est composé notamment de Samir Adam Annour, Lydie Béassemda, Djimet Arabi, Dr. Jacques Laouhingamaye, Brice Mbaimon, Ngaya Oumar Amadji, Amalkher Djibrine Souleymane et Ramadji Tolmon Bertin.



Des consultations sont en cours pour modifier la composition du présidium.