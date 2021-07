Tchad : le chef de la diplomatie a reçu le nouveau haut représentant de l'UA.

Le ministre des Affaires étrangères Cherif Mahamat Zene a reçu mercredi le haut représentant de l'Union Africaine pour le Tchad, Basile Ikouebe.



"Après le souhait de bienvenue, d'agréable séjour et les félicitations pour sa nomination, nous avons échangé sur l'évolution de la transition et ses perspectives", a déclaré le chef de la diplomatie tchadienne.



L’ancien diplomate et ministre congolais des affaires étrangères, Basile Ikouebe, est le nouveau Haut Représentant de l'Union Africaine pour le Tchad en plus de ses fonctions de représentant spécial, chef de bureau de liaison de l'UA à N’Djamena.



Le 2 juin 2021, le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait nommé Pr. Ibrahima Fall de la République du Sénégal comme Haut Représentant pour accompagner la transition en République du Tchad, conformément à la décision du Conseil de paix et de sécurité suite à sa 996ème réunion tenue le 14 mai 2021.



Le Tchad avait refusé d’accueillir Pr. Ibrahima Fall car il reprochait à l’Union africaine de ne pas avoir notifié préalablement la décision. Une délégation de l’Union africaine s’est rendue récemment à N’Djamena pour décrisper la tension.



Le nouveau haut représentant interagira avec tous les acteurs politiques et sociaux tchadiens ainsi que les partenaires internationaux en vue de mobiliser toute les ressources possibles pour le succès de la transition démocratique, consensuelle et pacifique du Tchad.