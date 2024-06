Tchad : le chef de la diplomatie échange avec le CICR sur les dossiers humanitaires

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé des sujets essentiels tels que la prise en charge des réfugiés et des déplacés internes, le soutien aux populations vulnérables, le renforcement de l'état de droit, ainsi que l'amélioration des réponses humanitaires en matière de santé, d'eau, de sécurité alimentaire, notamment en faveur des réfugiés à l’Est du pays.



Un accent particulier a été mis sur la situation à Bagassoula, mettant en lumière les défis auxquels font face les populations locales et déplacées en raison de la situation sécuritaire.



Le directeur régional du CICR a exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno et le gouvernement tchadien pour leur soutien aux acteurs humanitaires, tout en appelant la communauté internationale à renforcer son assistance au Tchad et aux organisations humanitaires qui sont à l’œuvre pour mieux faire face aux multiples défis auxquels le pays est confronté.