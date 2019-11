Tchad : le chef de la diplomatie équato-guinéenne reçu par le président

Le président Idriss Déby a accordé mercredi matin une audience à une délégation équato-guinéenne conduite par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Siméon Oyono Esono Angue, a indiqué la Présidence du Tchad.



"Quelques jours après la clôture du sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) tenu à Yaoundé, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dépêche auprès de son homologue Idriss Déby, son chef de la diplomatie, porteur d’un pli confidentiel", précise la Présidence.



Simeon Oyono Esono Angue et le chef de l’Etat ont, au cours des échanges, passé en revue la coopération entre le Tchad et la Guinée Equatoriale. Les enjeux économiques et plusieurs sujets d’intérêt commun de la sous-région n’ont pas été perdus de vue au cours de l’entrevue.