Tchad : le chef de la diplomatie française reçu en audience à Am Djarass

A Am-djarass où il séjourne, le Président de la République Idriss Déby a reçu ce matin en audience le Ministre français des affaires étrangères et de l’Europe Jean Yves Le Drian, informe la Présidence de la République. L’entretien a porté en particulier sur les crises régionales et les questions relevant de la coopération bilatérale.



"Am-djarass est une cité bien connue pour Jean Yves Le Drian qui s’y est rendu plus d’une fois. Quelques mois après sa dernière visite en qualité de ministre de la défense sous l’ancien président François Hollande, l’actuel chef de la diplomatie française revient une fois de plus dans le chef lieu de l’Ennedi-Est à la rencontre du Président de la république", souligne le Palais.