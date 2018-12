Tchad : le chef des douanes appelle la force d'appui à redoubler d'efforts

La force d'appui aux régies financières du Chari Baguirmi et du Hadjer Lamis a présenté le 26 décembre la saisie d'une importante quantité de diverses marchandises importées illégalement, à l'issue de trois mois d'opération aux alentours de Koundoul, Ngueli et Farcha. Il s'agit entre autres de sacs de ciments, médicaments, whisky en sachet et en bouteilles frelatées, et stupéfiants.



La saisie a été présenté à la presse à Toukra par le chef secteur de la force d'appui aux régies financières, Hassan Abdoulaye.



Le directeur général des douanes et droits indirects, Ousman Adam Dicki a demandé aux éléments des forces d'appui aux régies financières de "redoubler d'efforts pour mettre fin à ces pratiques malsaines."



La plupart des objets et produits saisis seront vendus aux enchères tandis que les stupéfiants seront incinérés.