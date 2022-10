Tchad : le club féminin "Matin FC" compte participer au prochain championnat

Le secrétaire général du bureau exécutif du club "Matin FC", Pognon Jean-Baptiste, souligne que le club est une organisation à but non lucratif, destinée à aider les jeunes filles dans leurs carrières footballistiques. Il souhaite voir son équipe grandir et rivaliser avec d'autres équipes de la capitale.



"Plus nous sommes nombreux, plus nous aurons des idées et nous ferons de grande choses", ajoute Pognon Jean-Baptiste.



À l'issue de cette assemblée générale, il ressort la mise en place des nouveaux membres du bureau exécutif composé d'un président actif, d'un secrétaire général et d'un trésorier général.