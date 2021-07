Tchad : le colonel Djimta Bergon est le nouveau gouverneur du Batha

Le gouverneur entrant Djimta Bergon a remercié les plus hautes autorités pour la confiance placée en sa modeste personne. IL a par la même occasion demandé la collaboration de tous les fils et filles du Batha pour bien mener cette mission.



Après l'installation du gouverneur, le ministre Mahamat Béchir Cherif a tenu une rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles pour donner des orientations allant dans le sens de la paix, la cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État. La rencontre a eu lieu en présence des autorités administratives et traditionnelles du Batha.