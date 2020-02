Tchad : "le combat pour la vérité, je vais le continuer", Hicham Ibni Oumar

Hicham, le fils d'Ibni Oumar Mahamat Saleh, a prononcé samedi un discours du cœur lors de la commémoration de la Journée des martyrs de la démocratie, célébrée tous les 3 février depuis son instauration par l'opposition démocratique.



Il a souligné que pour lui et ses frères, la disparition de leur père est chaque jour difficile. "Combattre des Gouvernements ou des personnes n'est pas une chose facile. Nous on avait commencé ça quand on était encore aux études. Mon père a disparu quand j'étais dans la dernière année d'études", a déclaré Hicham Ibni Oumar.



"On a clairement vu que ce n'était pas quelque chose de facile. L'État est froid, les gens qui représentent l'État sont froids, que ce soit du côté tchadien ou du côté français parce qu'il ne faut pas occulter cela. Cette affaire là, a un pied au Tchad et un pied en France parce qu'il y a des protagonistes qui sont tout simplement des représentants de l'autorité française au Tchad, qui sont impliqués dans cette affaire je dirais ou du moins qui ont connaissance de la vérité et qui l'ont gardé pour elles", a ajouté Hicham Ibni Oumar.



Il a remercié toutes les personnes présentes à la commémoration au siège du PLD à Sabangali et celles qui se remémorent l'évènement partout dans le monde, notamment sur les réseaux sociaux.