Tchad : le comité provincial de l'UNDR du Salamat en action contre la pandémie

Ce lundi 17 janvier 2022, les autorités provinciales ont annoncé les premiers cas confirmés des malades atteints du COVID-19 dans la ville d'Am-timan.



Cette annonce a motivé la représentation du parti UNDR à passer immédiatement à l'action. Le comité provincial dudit parti a initié une sensibilisation prévue au marché d'Am-Timan. Les organisateurs se sont constitués en groupe pour faire passer le message de la prévention contre le COVID-19.



Par la même occasion, les militants et sympathisants ont distribué quelques centaines de masques à la population, aux vendeurs et clients du marché. Les équipes qui ont sillonné le marché, ont exhorté la population aux respect strict du port obligatoire du masque et des mesures barrières, seul moyen de prévention contre la pandémie.