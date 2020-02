Tchad : le complexe industriel des abattoirs du Logone inauguré

Ces derniers jours, la société a procédé aux premiers tests de traitement de viande. Ces tests vont se poursuivre pendants les prochaines semaines.



Des industriels maliens ont fait le déplacement au Tchad pour comparer la qualité de la viande tchadienne. Ils se sont dit surpris de la qualité du bétail et de la viande tchadienne.



Le président Idriss Déby a proposé à l'entreprise de construire un second complexe au Tchad. Elle s'est dit prêt et fier d'accompagner le Tchad dans ce prochain projet.



"Il serait souhaitable que la connexion électrique puisse s'effectuer dans de bons délais. Nous avons cinq groupes électrogènes que nous avons placé pour donner une autonomie à l'abattoir, mais le coût va représenter un handicap pour l'exploitation de l'abattoir", a expliqué un responsable de l'entreprise au chef de l'Etat qui a promis une solution rapide.