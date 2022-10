Tchad : le complexe scolaire Gabrielle Lisette prône une école de qualité

À l'instar d'autres écoles tchadiennes, le complexe scolaire Gabrielle Lisette a ouvert ses portes ce 3 octobre 2022 à Walia, en présence de plusieurs invités dont le délégué auprès de la commune du 9ème arrondissement, le représentant de l'Inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire, des parents d'élèves, des différents corps enseignants et des élèves.



Le proviseur du complexe scolaire de Walia, Madana Magrada, a encouragé les administrateurs pour la bonne collaboration entre eux, afin que les choses puissent aller pour le mieux au sein de l'établissement. Il a également félicité les lauréats de l'année 2021-2022.



Pour sa part, le proviseur du complexe scolaire de Moursal, Daloum Solidaire Banda, a exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires techniques et des inspections, pour leur accompagnement vers la marche résolue de l'édification d'une école de qualité et accessible à tous. Daloum Solidaire Banda a indiqué qu'au titre de l'année 2021-2022, son établissement a obtenu des résultats positifs lors des examens.



Il y a eu un taux de 94,11% de réussite au Brevet d'enseignement fondamental (BEF) et 81,88% de réussite au baccalauréat. Enfin, le fondateur de l'établissement a octroyé une bourse à un enfant défavorisé, à partir de la 5ème jusqu'en terminale, dans le cadre d'un partenariat avec H5 Academy.