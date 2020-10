Tchad : le compte à rebours est lancé en province pour la révision du fichier électoral

Le campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral et l'inscription sur les listes électorales dans les 23 provinces est lancée au Sila. Cette étape déterminante est réalisée par l'agence de communication Nima Tech, choisie par la CENI.



La cérémonie de lancement a eu lieu mardi à l'école du centre de Goz Beida. À cette occasion, le secrétaire général provincial, Bakonou Jacob Vidakna, a indiqué qu'en vue de l'organisation des élections libres et transparentes, le Tchad s'est engagé dans un vaste processus national de révision et d'actualisation du fichier électoral.



Pour lui, cette opération nécessite l'implication de tous les acteurs à différents niveaux de la province.



La campagne vise particulièrement l'électorat jeune pour une participation massive aux opérations pré-électorales, électorales et post-electorales. Le concours de la population en général est sollicité.



La sensibilisation implique notamment les radios communautaires pour la promotion d'un vote responsable des électeurs, mais aussi l'information et la sensibilisation des citoyens sur les modalités pratiques du recensement et du vote.