Tchad : le confinement de la ville de N'Djamena impacte le pays

Le décret présidentiel instaurant le confinement de la capitale a une incidence directe sur les commerçantes vendeuses de légumes, sucre, taro, les vendeurs ambulants, les dockers et les représentants des agences de voyage de Bongor. Dans la journée de ce 02 janvier 2021, la désolation s'est installée. Dans les agences qui sont souvent bombées de monde, c'est un silence de cimetière. Les marchandises des vendeuses bâchées. La misère et l’amertume se lit sur les visages de ces personnes qui vivent des retombées de ces petits commerces et métiers au jour le jour.



Les voyageurs, surtout les mères avec des enfants, les pères de famille, les fonctionnaires et les étudiants ont les bras croisés, assis sur leurs sacs et ne sachant quoi faire, impuissants devant une situation qui leur est tombée sur la tête. Ceux qui ont des marchandises devant être consommées rapidement sont obligés de débourser des grosses sommes d'argent aux clandomens pour descendre à proximité de Mandelia ou Koundoul et continuer le reste du chemin à pieds.