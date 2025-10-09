Tchad : le conseil provincial du Kanem met dix fûts de gasoil à la disposition de TchadElec de Mao

Dans le cadre de ses efforts en faveur du développement local, le conseil provincial du Kanem a pris une mesure concrète en mettant à la disposition de la centrale de TchadElec de Mao, dix fûts de gasoil.



Ce geste, bien que ponctuel, vise à répondre à une urgence persistante : le déficit énergétique qui plonge régulièrement la ville dans l’obscurité et perturbe gravement la vie quotidienne des habitants.



Grâce à cette dotation, la centrale pourra assurer l’alimentation en électricité de la ville pendant quelques jours, offrant ainsi un répit temporaire à une population durement éprouvée par les coupures fréquentes. Ces interruptions ont des répercussions directes sur l’accès à l’eau potable, puisque le système de pompage dépend entièrement de l’énergie fournie par la centrale.



En restaurant partiellement la fourniture électrique, cette initiative contribue également à améliorer l’approvisionnement en eau, élément vital pour les ménages et les infrastructures locales. Cependant, une zone d’ombre subsiste : aucune information officielle n’a été communiquée concernant la disponibilité du carburant destiné à la société TchadElec elle-même.



Ce silence suscite des interrogations sur la pérennité de l’approvisionnement énergétique et sur les mesures envisagées à plus long terme pour garantir une stabilité durable.