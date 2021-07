Tchad : le conseil provincial du MPS au Mayo Kebbi Ouest réceptionne des équipements

Les militants ont en même temps adressé une motion de soutien au Conseil Militaire Transition (CMT) qui gère le pays et présenté une lettre de remerciement au secrétaire général national du MPS, Dr. Haroun Kabadi, pour cet appui.



Selon le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Mayo Kebbi Ouest, Keda Ballah, la nouvelle dynamique du parti a été décidé lors du dernier congrès tenu à N'Djamena il y a quelques semaines. Pour lui, après le décès du président fondateur du MPS Idriss Déby Itno, ledit parti doit toujours rayonner en gardant ses flammes pour plus de victoires.



Keda Ballah exhorte les militants du MPS du Mayo Kebbi Ouest à plus de mobilisation et à resserrer les rangs dans l'optique de faire mûrir le parti dans sa politique. Après la cérémonie au siège du parti, les militants ont fait une parade dans les différents quartiers de la ville de Pala avec le véhicule et ce, dans une hilarité totale.