Cette clôture marque une étape cruciale dans cette campagne référendaire qui vise à recueillir l'opinion des citoyens sur une question d'importance nationale. La présence du Conseiller à la Présidence ainsi que celle d'autres personnalités politiques et religieuses montre l'importance accordée à ce processus démocratique.



Adam Abdallah Tounoussi, conseiller à la présidence de la République, a mis fin à cette campagne dans cette zone. Il était entouré de Abdoulaye Malik, de l'ancien Député Brahim Bao, de Moukhtar Abdelaziz Brahim et du Sultan du Dar-Ouaddaï Chérif, tous membres de la coalition pour le Oui dans le Ouaddaï.



Dans l'intérêt des jeunes et des femmes Oumar Mahamat djibrine et Fatimé Hissein ont déclaré qu'ils sont prêts à encourager les habitants de leur communauté, en particulier les jeunes et les femmes, à se mobiliser fortement pour voter OUI le 17 décembre prochain. Ces orateurs ont abordé les questions de l'eau, de l'éducation et surtout du développement de la sous préfecture.



Au nom des politico-militaires Abdoulaye Malik et Abass Mahmoud conseiller National de transition et le président de chambre de commerce Adoud Didane ont demandé à l'assistance d'aller retirer leur carte d'électeur qui leur garantiront un vote absolue sans doute afin que personne ne soit Omi . Pour eux la nouvelle forme va à œuvrer pour le développement de la localité. Ils sont ensuite montrés la manière de comment voter.



Le conseiller à la présidence de la République Adam Abdallah Altounoussi faisant partie du blog de la coalition Oui dans le Ouaddaï s'est dit très ému du degré de mobilisation réservée à sa délégation. Selon lui, cette marrée humaine témoins à suffisance que la sous-préfecture de Guerri en général et Chikchika en particulier sortiront le 17 décembre prochain pour voter OUI. Il a enfin rassuré que les doléances exprimées seront transmises à qui de droit.



En effet, le fait que des représentants de différents secteurs de la société soient réunis pour promouvoir un vote favorable au référendum démontre l'unification d'un large spectre d'acteurs politiques et sociaux autour d'une cause commune. Cette coalition pour le "oui" dans le Ouaddaï témoigne d'une convergence d'intérêts visant à soutenir cette initiative.