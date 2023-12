Tchad : le conseiller national Mahamat Saleh Daoud sensibilise Djourouf Al-Ahmar pour un vote "Oui"

Mahamat Saleh Daoud, conseiller national, a lancé une vaste campagne de mobilisation et de sensibilisation pour la nouvelle constitution dès le mercredi 13 décembre 2023.



Accompagné de deux autres conseillers nationaux, il a parcouru les localités et villages du département de Djourf Al-Ahmar, accompagné de plusieurs ressortissants locaux.



Le but de cette tournée est d'encourager la population à soutenir la nouvelle forme de l'État unitaire, considérée comme un pilier de stabilité et de développement national.



La délégation a souligné l'importance de l'unification des voix de Hawich et d'autres localités pour exprimer un soutien collectif à un État unitaire fortement décentralisé. Ils ont exhorté l'audience à retirer leurs cartes d'électeur pour assurer leur participation au vote.