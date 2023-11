Tchad : le conseiller national Oumar Almahdi Bichara honore les médias lors d'un dîner de presse

Dans toutes ses formes, les médias sont depuis longtemps considérés comme l'une des plateformes les plus importantes pour la sensibilisation, l'orientation et l'information sur les événements émergents, a souligné le conseiller.



Selon Oumar Almahdi Bichara, les médias représentent un pilier essentiel du développement économique, social, culturel et politique des pays. Ils servent également de reflet mettant en valeur les caractéristiques culturelles du pays, en tant qu'élément fondamental de la liberté d'opinion et d'expression. Les médias donnent une voix à ceux qui en sont dépourvus, tandis que la presse fournit des informations et des reportages essentiels. Elle n'est pas simplement une source d'information, mais également un mécanisme de contrôle public qui exerce une influence significative sur la formation de l'opinion publique.



Les médias jouent un rôle crucial en servant de lien entre le gouvernement et le peuple, en aidant les citoyens à comprendre leurs droits et responsabilités. Ils sont au service des citoyens en contribuant au développement du pays et en sensibilisant la société.