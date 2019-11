Tchad : le corps de Maître Nadji Madou rapatrié, un grand hommage au défunt

Le corps de maître Nadji Madou a été rapatrié de France ce dimanche à 19 heures à N'Djamena.



La dépouille est exposée depuis ce lundi à la paroisse de Sacré Coeur de Chagoua, en présence de nombreux responsables et enseignants de l'Université de N'Djamena.



Maitre Nadji Madou, président du parti ASRI, est décédé jeudi 24 octobre 2019 en France, à l'âge de 45 ans, des suites d'une maladie. Il avait été candidat aux élections présidentielles au Tchad et a occupé le poste de conseiller chargé de missions à la Présidence, avant d’être remplacé à la mi-juillet par décret.



Maitre Nadji Madou est né le 15 mars 1974. Il laisse derrière lui une veuve et quatre enfants.