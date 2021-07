Tchad : le corps du sultan du Sila acheminé à Goz Beida pour l'inhumation

La dépouille du sultan du Sila, Seid Brahim Moustapha, a été acheminée vendredi à Goz Beida, à bord d'un avion mis à la disposition par l'armée sur instruction du président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby.



Le sultan sera inhumé le même jour dans le chef-lieu de la province de Sila.



Plusieurs hauts cadres, des sultans et membres du gouvernement ont fait le déplacement. L'on a pu apercevoir le sultan du Ouaddaï, le ministre des Mines et de la Géologie et d'anciens membres du gouvernement.



Mercredi, le général Mahamat Idriss Deby s'est rendu à la place mortuaire pour présenter ses condoléances à la famille du défunt.