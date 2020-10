Tchad : le couvre-feu en vigueur dès 21h à N'Djamena, les forces de sécurité instruites

Les horaires du couvre-feu ont été modifiées ce mardi par décret. À N'Djamena, le début du couvre-feu est ramené de 23 heures à 21 heures. Il prend fin à 5 heures du matin.



Le sous-comité défense et sécurité Covid-19 pour la ville de N'Djamena appelle au respect strict des horaires du couvre-feu. Il instruit les forces de défense et de sécurité à faire appliquer le couvre-feu, tout en déplorant le non-respect des mesures barrières.



Le Tchad enregistre ces derniers jours une hausse des cas de Covid-19. La situation reste toutefois sous contrôle.



Au Mayo-Kebbi-Ouest et au Moyen Chari, le couvre-feu est en vigueur de 19 heures à 5 heures du matin, dès aujourd'hui. L'horaire est calqué sur celui de la capitale, dans les autres provinces concernées.