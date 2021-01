Tchad : le déconfinement de N'Djamena dans les prochains jours envisagé

Le Comité de gestion de crise a passé en revue mercredi les recommandations de la Coordination nationale de riposte sanitaire concernant le confinement de la ville de N'Djamena, informe le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.



Le Comité a décidé de proposer le déconfinement de N'Djamena dans les tout prochains jours, tout en insistant sur les dispositions urgentes à faire prendre pour le respect strict des mesures barrières et de différents protocoles établis pour les aéroports, les corporations, les lieux de culte, les transports en commun, les marchés, les établissements scolaires et universitaires, etc.



Le Comité évoque la nécessité d'apprendre à vivre avec le virus dans la durée.



La situation épidémiologique est globalement stable par rapport à la dernière évaluation et reste entièrement sous contrôle. 309 cas de contamination ont été enregistrés cette semaine, soit une légère baisse par rapport à la semaine passée où il y a eu 360 cas.