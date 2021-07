Tchad : le délégué de la CCIAMA installé à Goz Beida

Le délégué de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) de la province de Sila a été installé le 5 juillet à Goz Beida, en présence du gouverneur Mahamat Koty Yacoub et du chef de délégation de la CCIAMA, Ibrahim Goukouni Nour.



Dans son allocution, le délégué de la CCIAMA de la province de Sila, Idriss Youssouf, a indiqué que le défi est de jouer un rôle d'interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé. "La réussite d'une telle mission nécessite le concours de tous", a-t-il dit.



Le gouverneur du Sila, Mahamat Koty Yacoub, a rappelé que la province du Sila présente des riches potentialités économiques qui méritent d'être exploitées.



"Vous avez une lourde mission, suivant les orientations économiques et stratégiques des plus hautes autorités de la transition visant à assurer un bon climat des affaires dans votre zone de responsabilité a travers le maintien de la bonne collaboration avec les services pourvoyeurs de recettes de l'État", a affirmé le gouverneur.



Il a invité le délégué à une franche collaboration avec les autorités administratives, traditionnelles, coutumières, les commerçants, les services financiers, la jeunesse et les personnes ressources pour la réussite de sa mission.