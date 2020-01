Tchad : le délégué du Gouvernement réservé sur le budget 2020 de N'Djamena

Le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibert Younous, a émis des réserves mercredi, lors de l'examen et de l'adoption du budget de la ville pour l'année 2020.



Il a relevé que les 200 millions de Francs CFA consacrés au pavages de routes sont insuffisants. "Je ne pense pas que ça pourra faire grand chose, ce qui n'est pas souhaitable", a estimé Djibert Younous.



"Nous parlons d'investissements et sur un budget de 9 milliards, vous prévoyez 200 millions, je pense que N'Djamena n'est pas une petite capitale. Au moins 1 milliard, ça peut s'expliquer", a-t-il dit.



S'agissant des 500 millions de Francs CFA prévus pour la fabrication de bacs à ordures, cette ligne de dépense est incohérente aux yeux du délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena.



"Vous avez des ordures qui sont là, même maintenant, qui ne sont pas transportées, enlevées. Et vous prévoyez pour 500 millions. Je pense que ce n'est pas logique. Essayez vraiment d'être réalistes", a souligné Djibert Younous.



Le budget remanié de l'exercice 2020 s'élève en recettes à 9.094.551.875 Fcfa. Il est en hausse de 2,7% par rapport au budget de l'année 2019 qui s'élevait à 8.556.182.195 Fcfa.