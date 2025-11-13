Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 13 Novembre 2025



Suite à l’enlèvement de cinq personnes enlevés dans la sous-préfecture de Ndam, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, à la tête d'une forte délégation, a fait une descente sur le terrain.

Ceci dans le but de s’imprégner de la situation d’insécurité dans cette sous-préfecture où le phénomène d'enlèvement contre rançon met en mal la sécurité des personnes et de leurs biens.

Cette mission de sécurité conduite par le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, vise à ramener la quiétude et la tranquillité au sein de la population de la sous-préfecture de Ndam victime des enlèvements contre rançon, opérés par des bandits de grand chemins.

Sur les cinq otages, quatre ont été libérés et un complice a été également pris, grâce à l’intervention des forces de défense et de sécurité de la Tandjilé, conduite par le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi. Dans son mot de bienvenue à la délégation, le préfet du département de Manga, Oumar Ali Ousmane, s'est réjoui de la venue de cette mission qui donne une bouffée d'oxygène à la population qui vit depuis un certain temps dans la peur.

Dans son message à la population de la sous-préfecture de Ndam, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé Adoum Moustapha Brahimi, a tout d'abord signifié à l'assistance que leur sécurité et celle de leurs biens est la préoccupation majeure du maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno. C’est pourquoi il ne peut rester indifférent, face à cette insécurité qui prévaut dans cette zone. Il demande le concours de tout le monde pour enrayer ce phénomène dans cette sous-préfecture.

Après le meeting, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé a tenu une rencontre avec les chefs de service déconcentrés de l’État, les chefs traditionnels, les organisations des jeunes et des femmes, afin de les écouter et recueillir leurs doléances. Il a ensuite invité ces derniers à dénoncer toute personne suspecte qui met à mal leur sécurité.


