TCHAD

Tchad : le délégué général du gouvernement en visite inopinée au Tribunal de grande instance d’Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 9 Décembre 2025



Le général Ismat Issakha Acheikh, délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, a effectué ce mardi 9 décembre 2025 une visite inopinée au Tribunal de grande instance d’Am-Timan.

Il était accompagné des membres de son cabinet, ainsi que de responsables des Forces de défense et de sécurité, dans le cadre d’une série de descentes sur le terrain visant à évaluer le fonctionnement des institutions publiques.

Cette visite surprise a conduit l’autorité provinciale dans les locaux du Tribunal, où il a été accueilli par les responsables judiciaires. Sans délai, le général Ismat Issakha Acheikh a entamé une inspection minutieuse des installations. L’objectif affiché est de s’imprégner des réalités du terrain, constater les conditions de travail du personnel judiciaire, et identifier les éventuelles difficultés rencontrées par l’institution dans l’exercice de ses missions.

Plusieurs bureaux ont été visités, notamment ceux du président du Tribunal, du procureur de la République, du juge de siège, du juge d’instruction et du greffier en chef. Le procureur près le Tribunal de grande instance d’Am-Timan, James Mbaïadem, s’est dit reconnaissant de cette démarche. Il a salué l’initiative du délégué général, soulignant que cette visite témoigne d’une volonté d’écoute et d’attention aux doléances exprimées par les acteurs du secteur judiciaire.

À l’issue de la tournée, le général Ismat Issakha Acheikh s’est exprimé devant la presse. Il a rappelé que ces visites inopinées, entamées dans les établissements scolaires, visent à surprendre les responsables sur leur lieu de travail afin d’évaluer leur présence et leur engagement.

Il s’est dit satisfait de la situation observée au tribunal, où le personnel était présent et actif, malgré quelques difficultés logistiques qu’il promet de prendre en compte selon les moyens disponibles. Le délégué général du gouvernement a conclu en affirmant que cette série de descentes se poursuivra dans d’autres institutions publiques.

L’objectif, selon lui, est de mieux cerner les réalités locales, d’identifier les défis spécifiques à chaque structure et de proposer des solutions concrètes. Il a réitéré son engagement à renforcer l’efficacité de l’administration publique au service des citoyens du Salamat.


