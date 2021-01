Tchad : le délégué provincial de la femme et la protection de la petite enfance installé au Ouaddaï

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seïd Mahamat, a procédé ce jeudi à Abéché a l'installation du nouveau délégué provincial de la femme et de la protection de la petite enfance du Ouaddaï. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernorat en présence des autorités civiles et militaires de la place.



Nommé par décret n°009/2021 du 18 janvier 2021, le nouveau délégué provincial de la femme du Ouaddaï, MAHMOUD TOGOU ALI, remplace a ce poste NAFISSA YAKHOUB MOUSSOBAN qui a passé 28 mois à la tête de ladite délégation. Elle cède ce poste à son successeur avec tous les honneurs d'avoir géré la délégation de l'action sociale du Ouaddaï.



Nafissa Yakhoub Moussoban a remercié tous ses proches collaborateurs pour le soutien durant son exercice à la tête de la délégation. Elle les a exhorté à garder le même élan avec son successeur.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seïd Mahamat, a exhorté le délégué entrant à se mettre résolument au travail pour parachever les œuvres entreprises par sa prédécesseur pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant.



Le nouvel délégué entrant MAHMOUD TOGOU ALI a promis de mener a bon port cette institution, tout en s’appuyant sur les épaules de l'administration locale et surtout de ses proches collaborateurs.



La signature des procès verbaux a mis un terme à la cérémonie de passation de service.