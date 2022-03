Tchad : le département d'Addé se dote d'un comité mixte motorisé contre l'insécurité

C'était au cours d'une visite d'inspection du gouverneur de la Province Ismaël Yamouda Djorba dans le département d'Addé. Avec pour mission de traquer dans tous les recoins de la province de Sila les malfaiteurs, le comité mixte mobile motorisé installé ce 31 mars dans le département d'Addé s'est vu doté d'un matériel roulant à l'initiative personnelle du gouverneur de la province.



Une initiative qui va permettre un meilleur déploiement des forces de l'ordre sur le terrain. Elles qui jusqu'à date ne pouvaient pas accéder à certains coins où opèrent leurs malfrats, faute d'équipements adéquats.



C'est donc une opération d'adaptation pour les autorités, les forces de défense et de sécurité aux modes opératoires des malfaiteurs qui empêchent aux populations de vaquer librement et en toute inquiétude à leurs activités.



C'est la raison pour laquelle le gouverneur Ismaël Yamouda Djorba a requis la collaboration de toutes les populations de la province pour "la bonne réussite" de la mission du comité mixte mais aussi avec les forces de défense et de sécurité.



Yamouda Djorba a saisi l'opportunité de cette visite d'inspection pour lancer un appel au vivre ensemble, à la sécurité, à la stabilité et à la cohésion sociale.