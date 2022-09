Tchad : le département du Chari promeut l'agroécologie et valorise la filière moringa

Un atelier de renforcement des capacités du comité de gestion du site agroécologique de Mandelia s'est tenu du 16 au 17 septembre 2022. Il a été initié par l'ANGMV, en partenariat avec le PNUD. Cet atelier a pour objectif de mettre fin au projet.



Selon le représentant du PNUD au Tchad, Deurdingam Betoudji, ce projet est le fruit de toutes les parties prenantes d'appui au développement. L'idée première est de faire une mise en échelle afin d'observer si ce projet pilote pourrait réussir et servir d'exemple.



Le directeur général de l'ANGMV, Kodou Choukou Tidjani, a souligné que le projet a permis de jeter les bases des bonnes pratiques d'adaptation et d'atténuation des impacts négatifs du changement climatique, en initiant plusieurs actions structurantes. Il a ajouté que tous ces résultats n'auraient pas pu être atteints sans l'engagement continu et l'implication inconditionnelle de la coordination par l'Agence et le partenaire au développement PNUD.