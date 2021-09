Tchad : le dessin peinture, un travail de réflexion

Gravé souvent sur des tissus, tableaux, moquettes, engins et voitures, le dessin peinture semble devenir l’un des domaines artistiques de prédilection pour les hommes de l’art. « Ça dépend du support utilisé par l'artiste », explique l’artiste peintre Dounia Tokyangar. Le dessin peinture peut se faire à base d'un simple crayon, ou alors par le mélange des couleurs, pour communiquer efficacement autour d’un sujet ou encore d’un évènement.



« Si l'on n'a pas des espaces à utiliser, soit on peut rendre la qualité des travaux vraiment agréable, ou alors réaliser cela directement avec un appareil, le dessin fait alors appel à la calligraphie. C'est un travail de la tête », reconnait Anicet. Tout artiste, peintre ou un dessinateur, doit savoir choisir les couleurs et le support de communication. « La peinture, lorsqu’elle est liée au dessin, représente vraiment autre chose », complète un autre artiste plasticien.



Pour lui, il faut faire le design, surtout en appliquant les quatre couleurs de la peinture. Lorsqu’il s’agit d’un portrait d’une personne, l’artiste devrait savoir manipuler les matériels de travail, tel que le pinceau et la composition de peinture, surtout les couleurs à utiliser. Comme matière qui ne se gâte pas vite, la peinture aide l’artiste à pérenniser ses œuvres artistiques, ses créations.



« Quand c'est gravé quelque part, ça dure longtemps qu'il le faut. Et encore, si seulement les écrits utilisés pour faire le dessin sont vraiment lisibles, et expriment mieux ce qu'on veut passer comme information », soutient Anicet Ndjekadonom. Pour lui, l’arrangement du terrain pour le dessin peinture est essentiel pour aboutir à un bon résultat. « Il y a le pinceau, et le diluant (essence, pétrole) qui consiste à arranger le terrain avant d'appliquer la peinture. On applique également le mastic pour rendre le terrain vraiment lisse, afin de permettre à ce que la peinture brille », note-t-il.

Il conclut que grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, le dessin peinture est dans une nouvelle phase de son développement.